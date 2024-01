Hapag-Lloyd: Keine leeren Regale!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd kann durch die jüngsten Ereignisse und den Beschuss im Roten Meer – sowie den daraus resultierenden Lieferstopps über diese Route – durchaus in Schwierigkeiten geraten. Die Schwankungen sind immens. Der Titel hat nun am Montag einen Abschlag in Höhe von -5,7 % hinnehmen müssen. Das ist gewaltig, allerdings hatte dieselbe Aktie in den Tagen zuvor massiv gewonnen. Weitgehend ohne Nachrichten jedenfalls ging es beispielsweise am 3. Januar um 5 % aufwärts [...] Hier weiterlesen