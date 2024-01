Hapag-Lloyd: Jetzt genau hinsehen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Freitag kurz vor dem Wochenende enorm verloren. Die Aktie ging um -2,3 % in den Süden. Die Wochenergebnisse sind insgesamt vergleichsweise neutral, die Aktie selbst befindet sich seit einigen Wochen wieder in der Aufwärtsbewegung. Jetzt aber lohnt es sich, bei diesem Titel sehr genau hinzusehen. Die Notierungen haben die Grenze von 150 Euro vor Augen – von oben. Die Aktei testet gerade wieder Unterstützungen, was stimmungstechnisch kaum verwunderlich ist.

Hapag-Lloyd: Der Preis!

Hapag-Lloyd könnte teuer sein, vielleicht zu teuer. Auf Basis der geschätzten Gewinne für 2024 wird die Aktie derzeit mit dem KGV von 47,6 bewertet. Wenn das “G”, die Gewinne, nicht einen besseren Wert annimmt, kann die Aktie sich schwer tun. Genaues weiß die Börse erst am 14. März. Dann wird Hapag-Lloyd seine Quartalsergebnisse referieren.

