Hapag-Lloyd: Ein Drama!

Das Drama um Hapag-Lloyd setzt sich fort. Am Freitag ging es für den Titel um mehr als -2,5 % nach unten. Damit hat die Aktie im Verlauf einer Woche mehr als -10 % nach unten korrigiert. Schwach, denn die Nachrichtenlage hat sich zudem nicht verbessert. Es sieht Meldungen nach nicht so aus, als sollte sich die Lage im Roten Meer zügig verbessern können. Also ist auch das Geschäft von Hapag-Lloyd als Reederei betroffen. Wie sich der Schaden am Ende beziffern lässt, dürfte als weitgehend offen gelten. Dennoch waren die Schätzungen für das laufende Jahr auch schon vor diesen Ereignissen nicht die besten. Es kann sein, dass die Aktie noch immer recht hoch bewertet ist.

Analysten mit mahnenden Stimmen

Jedenfalls scheinen die Analysten noch mahnende Stimmen abzugeben. Die taxieren den Wert der Reederei aktuell auf ein Kursniveau von 103 Euro. Das wären also fast 30 Euro Rückgang – und zudem wäre dann ein Rücksetzer um gut -130 % eingepreist und zu erwarten. Das bedeutet auch, dass die Aktie unter Druck steht. Dazu kommt, dass im laufenden Jahr der Nettogewinn von ehedem 2,8 Mrd. Euro auf nur noch 388 Millionen Euro sinken soll. Es sieht etwas trüber aus – oder ist die Aktie einfach nur günstig?

