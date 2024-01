Hapag-Lloyd: Da ist eine Schlacht gewesen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat an den Märkten am Mittwoch den Schlag vom Dienstag wieder verdaut. Die Reederei hat einen Abschlag von -0,4 % hinnehmen müssen. Am Dienstag jedoch war die Aktie mit dem Verlust von über -9 % deutlich schwächer gewesen. Grund für die aktuelle Schwäche des Titels ist weiterhin die Situation im Roten Meer. Die Angriffe von Rebellen haben die gesamte Schifffahrt auf dieser wichtigen Handelsroute durcheinander gebracht. Möglicherweise wird das Unternehmen nun auch noch darüber nachdenken müssen, wie es über Monate weitergeht. Denn der Chef des Unternehmens hat angedeutet, es könne sein, dass die Umstände über diesen langen Zeitraum unverändert bleiben.

Hapag-Lloyd: Wie weiter?

Daher ist die Frage danach, wie es weiter geht, hier keine Floskel. Vielmehr hat das Unternehmen derzeit mit seinem Zahlenwerk zu kämpfen. Für das abgelaufene Jahr sind die Schätzungen sicherlich solide. Das KGV wird bei ca. 8,8 landen. Das KGV von 2024 ist aber umstritten – angesichts der Umstände im Roten Meer. Der Markt rechnet gegenwärtig mit einem KGV von ca. 32. Dies wäre wiederum sicherlich zu teuer. Daher entsteht Unsicherheit – ist die Aktie nun günstig oder schon teuer?

