Hapag-Lloyd: Aus!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Aufwärtstrend von Hapag-Lloyd ist am Dienstag quasi beendet worden. Er endete mit einem Minus von fast -10 %. Das wiederum ist der höchste Verlust seit langer Zeit und führte den Aktienkurs auf weniger als 140 Euro zurück nach unten. Was passiert hier, lautet die Frage von Investoren und Analysten? Das Papier ist bei weitem nicht so stabil, wie es in den vergangenen Tagen aussah. Es kam nun zu einem kleinen Gau, was die Zahlen betrifft.

Die quantitative Enttäuschung: Hapag-Lloyd

Konkret gab de Betriebsgewinn auf Basis der vorläufigen Zahlen nach, wie das Unternehmen bekannt gab. Das Ebit brach auf 2,5 Mrd. Euro ein. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 ein Witz: Der Konzern erwirtschaftete nur noch ein Siebtel dessen an Gewinn, was im Vorjahr verbucht werden konnte. Das Schlussquartal 2023 war besonders schwach. Es ging mit einem Minus von -200 Millionen Euro aus. Analysten hatten dies schon geahnt – die Kursziele sind niedriger, wie ein Blick auf die Schätzungen der vergangenen Monate zeigt. Dabei war die Aktie in der Regel auf Werte von weniger als 110 Euro – im Mittel – taxiert worden.

Die Aktie ist also auf dem Weg, geerdet zu werden – oder?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Hapag-Lloyd-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hapag-Lloyd jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...