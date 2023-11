Hapag-Lloyd: Alles ein Irrtum?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Donnerstag erneut Anlauf nach oben genommen. Die Aktie konnte sich um gut 7 % aufwärts schieben. Das ist ein gutes Signal. Der Titel ist damit auf mehr als 120 Euro nach oben geklettert. Die Aktie hat dennoch in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abschlag über -9 % hinnehmen müssen. “Gut” ist die Aktie noch nicht am Markt. Der Trend zeigt aber immerhin nach den Zahlen, die heute vermittelt wurden, nach oben.

Quartalszahlen kommen bei Hapag-Lloyd offenbar gut an

Es geht um die Quartalszahlen. Die kommen offenbar gut an. Hapag-Lloyd hat allerdings keine besonders rosigen Nachrichten bringen können. Die Reaktion ist erstaunlich genug.

Die Preise in den Logistikmärkten brechen schlicht ein. Die Transporte auf See, die für Hapag-Lloyd in besseren Zeiten ein immenses Geschäft sind, sind bei schwächerer...