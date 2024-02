Hapag-Lloyd-Aktie: Das wird ein Hammer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Donnerstag am Markt kaum eine Bewegung gezeigt. Nun kommt es im Wesentlichen darauf an, wie es für die Reederei nun im laufenden Abwärtstrend auch wirtschaftlich weiter gehen kann. Denn unverändert kritisch ist die Situation um das Rote Meer. Die Reederei kommt nicht umhin, dieses Gebiet zu umschiffen, was sich dramatisch auf das wirtschaftliche Ergebnis auswirken kann. Nur: Der Markt hat diesen Umstand bis dato nicht so negativ bewertet wie vielleicht gedacht. Das Unternehmen hat seit Anfang des Jahres bzw. sogar Ende des vergangenen Jahres einen leichten Aufwärtstrend erlebt.

Die Zahlen aus dem Haus Hapag-Lloyd aber sind bei weitem nicht so gut, dass dies dauerhaft zu erwarten ist.

Hapag-Lloyd: Nicht dauerhaft

Denn wirtschaftlich entstehen zahlreiche Fragen. So wird Hapag-Lloyd im laufenden Jahr vermutlich nur noch 16 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaften, so die gegenwärtigen Schätzungen. Das kann zu einem Nettoergebnis von 388 Millionen Euro führen, so die Berechnungen. Damit wäre die Aktie aktuell wesentlich teurer als noch für das vergangene Jahr. Denn: Hapag-Lloyd weist dann ein KGV von gut 32 auf! Das wäre viel!

