Hapag-Lloyd Aktie: Das war ja klar …

Die Hapag-Lloyd AG hat eine Dividendenrendite von 51,72%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,19%. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hapag-Lloyd eine Performance von 1,06%, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Marine" eine Underperformance von -5,26% bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite 4,04% darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd liegt bei 4,01, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als günstig eingestuft, was zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In der technischen Analyse erhält die Hapag-Lloyd-Aktie eine negative Bewertung, da der aktuelle Kurs 12,47% unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Jedoch zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +16,1%, was zu einer anderen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.