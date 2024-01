Hapag-Lloyd Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

In den letzten zwei Wochen wurde Hapag-Lloyd von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Hapag-Lloyd schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Marinebranche. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Gut" bewertet, da der Unterschied 45,36 Prozentpunkte beträgt (51,72 % gegenüber 6,36 %).

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hapag-Lloyd beträgt aktuell 26,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 29,39 im überverkauften Bereich, was zu einer erneuten "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Hapag-Lloyd mit einer Rendite von 1,06 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Marinebranche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,67 Prozent, wobei Hapag-Lloyd mit 6,61 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird, die Dividendenpolitik hingegen als "Gut". Der Relative Strength Index sowie der Branchenvergleich des Aktienkurses führen ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung.