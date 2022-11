Hapag-Lloyd Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Am 14.11.2022, 14:37 Uhr notiert die Aktie Hapag-lloyd an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 195.8 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Marine".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hapag-lloyd entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Hapag-lloyd führt bei einem Niveau von 32,68 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,39 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hapag-lloyd-Aktie ein Durchschnitt von 279,9 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 185,8 EUR (-33,62 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (185,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hapag-lloyd-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Hapag-lloyd erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hapag-lloyd mit einer Rendite von 207,89 Prozent mehr als 159 Prozent darüber. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 207,24 Prozent. Auch hier liegt Hapag-lloyd mit 0,66 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

