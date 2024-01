Hapag-Lloyd Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" zeigt eine Rendite von 1,06 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Marine"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,67 Prozent erzielte, liegt Hapag-Lloyd mit 6,61 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hapag-Lloyd beträgt derzeit 26,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 29,39 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Hapag-Lloyd derzeit auf 187,79 EUR, während der Aktienkurs bei 168,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,49 Prozent und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 126,13 EUR, was einem Abstand von +33,28 Prozent entspricht und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Hapag-Lloyd war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht". Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung.