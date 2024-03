Hapag-Lloyd Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Hapag-lloyd beträgt 45,19, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen gemessen wird, liegt bei 59,72 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie.

Auf fundamentaler Basis wird Hapag-lloyd im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,57, was einem Abstand von 83 Prozent zum Branchen-KGV von 21,39 entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Hapag-lloyd-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 135 EUR, was einem Unterschied von -17,15 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (162,95 EUR) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (143,3 EUR) liegt mit einem Unterschied von -5,79 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des RSI, eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis und eine negative Bewertung auf technischer Basis für die Hapag-lloyd-Aktie.