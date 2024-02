Hapag-Lloyd Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 5,18 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hapag-Lloyd in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -40,61 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,82 Prozent, und Hapag-Lloyd lag 40,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hapag-Lloyd-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 164,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 135,6 EUR liegt, was einem Unterschied von -17,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 142,12 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,59 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Hapag-Lloyd-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hapag-Lloyd liegt bei 36,42, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 59,9 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Basis.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hapag-Lloyd-Aktie ein "Schlecht"-Rating.