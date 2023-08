Hapag-Lloyd-Aktie: Wichtiger Termin steht bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Freitag brachte für Hapag-Lloyd einen geringen Abschlag an den Aktienmärkten, was keine solide Grundlage für die Zukunft zu bieten scheint. Mit einem Rückgang von nahezu -3 % verteidigte die Aktie jedoch knapp ihre Unterstützungen bei 200 Euro. Dies könnte insbesondere bei Anlegern auf Interesse stoßen, die bedeutende Linien in ihre Handelsstrategie integrieren. Nach einigen enttäuschenden Wochen mit einem Einbruch Ende April/Anfang Mai ist eine Unterstützungslinie von 200 Euro für Hapag-Lloyd durchaus relevant.

Die nächste große Herausforderung liegt nun darin, den nächsten großen Termin erfolgreich zu meistern.

Am 10. August: Präsentation der Quartalszahlen durch Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd wird am 10. August seine Quartalsergebnisse vorstellen und das zweite Quartal gibt bereits erste Indikatoren dafür wie gut oder fragwürdig...