Hapag-Lloyd-Aktie: Die Wende?!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Tagen einen erfreulichen Aufwärtsmarsch hingelegt. Diesen Eindruck jedenfalls haben die Analysten, die sich mit dem Wert befassen und einen dramatischen Absturz befürchten mussten. In der vergangenen Woche drehte die Aktie in Richtung von 200 Euro.

Hapag-Lloyd: Die Wende?

Die Notierungen sind um mehr als 4 % geklettert. Das ist stark.

Das Unternehmen schaffte allein am Freitag einen Sprung um mehr als 1,6 %.

Dabei ging es auf 186 Euro aufwärts, womit sich im Chartbild eine neue Unterstützung ausbildete.

Hapag-Lloyd hat damit auch in dem Sinne die Wende geschafft, als seit Jahresbeginn wieder grüne Zahlen zu Buche stehen.

Die Aussichten sind nicht so schlecht, wie sie es für eine längere Zeit wohl wirkten. Das Unternehmen ist trotz fehlender neuer Nachrichten wirtschaftlich recht solide...