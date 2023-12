Hapag-Lloyd Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Hapag-Lloyd-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einschätzungen und Meinungen über das Unternehmen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis anzeigt, dass die Hapag-Lloyd-Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine neutrale Einstufung. In Bezug auf den Kurs liegt die Aktie sowohl im Vergleich zu den letzten 50 als auch zu den letzten 200 Tagen unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, Diskussionen und technischen Indikatoren eine überwiegend negative Bewertung für die Hapag-Lloyd-Aktie.