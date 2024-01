Hapag-Lloyd Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Derzeit schüttet Hapag-lloyd höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine. Mit einer Dividendenrendite von 51,72 % im Vergleich zu 6,09 % bei anderen Unternehmen dieser Branche, erhält die Dividendenpolitik von Hapag-lloyd die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hapag-lloyd besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Hapag-lloyd mit einer Rendite von 1,06 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Marine"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,5 Prozent, wobei Hapag-lloyd mit 5,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Hapag-lloyd nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 4,01 liegt es insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine" (25,51). Dies führt zu einer Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.