Hapag-Lloyd Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd schüttet eine Dividendenrendite von 51,72 % aus, was 45,28 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,44 %. Aufgrund des höheren möglichen Gewinns wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd liegt bei 4,01, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Hapag-Lloyd im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,06 Prozent erzielt, was 4,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 6,54 Prozent, und Hapag-Lloyd liegt aktuell 5,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hapag-Lloyd festgestellt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert. Insgesamt wird Hapag-Lloyd auf dieser Ebene daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.