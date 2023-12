Hapag-Lloyd Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -13,55 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent aufweist, liegt Hapag-Lloyd mit einer Rendite von 17,36 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt die Abweichung des aktuellen Kurses von 108,1 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (197,25 EUR) bei -45,2 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (132,1 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von -18,17 Prozent eine Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Hapag-Lloyd wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Hapag-Lloyd bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hapag-Lloyd eine Dividendenrendite von 51,72 % aus, was 45,03 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,7 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".