Hapag-Lloyd-Aktie: Unfassbar

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nach dem Höhenflug ist vor dem Tiefflug, scheint für die Aktie von Hapag-Lloyd schon wieder zu gelten. Der Titel hat am Donnerstag kurz vo0r dem Jahresende noch einmal kräftig nachgegeben. Es ging schließlich um fast -1,7 % nach unten. Dieses Bild reiht sich ein in das, was die Börsen schon am Tag zuvor veranstaltet haben. Denn: Die Aktie verlor am Mittwoch gleich mehr als -8 [...] Hier weiterlesen