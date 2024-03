Hapag-Lloyd Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Hapag-Lloyd gilt im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Marine) als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,64, was einem Abstand von 84 Prozent zum Branchen-KGV von 22,09 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Hapag-Lloyd eine Rendite von -40,88 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Marine"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,92 Prozent, wobei Hapag-Lloyd mit 45,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hapag-Lloyd gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hapag-Lloyd verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 48,35 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,52 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Marine"-Branche beträgt +41. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hapag-Lloyd-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.