Hapag-Lloyd Aktie: Tut sie es schon wieder?

Derzeit gilt die Hapag-Lloyd-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 3,57 liegt und damit um 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Marine) von 20 liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, sowohl in Beitragsanzahl als auch Diskussionsintensität. Dies führt zu einer positiven langfristigen Stimmung und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hapag-Lloyd schüttet im Vergleich zur Branche Marine eine Dividendenrendite von 48,35 % aus, was 42,15 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 47,43, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.