Hapag-Lloyd-Aktie: Termin im Auge behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

In der gegenwärtigen Berichtsperiode haben einige Firmen eine eher leise Präsenz gehalten, was verständlich ist, da sie oft ihre PR-Aktivitäten im Vorfeld neuer Ergebnisse aussetzen. Aber wie steht es um Hapag Lloyd in dieser Zeit?

Ist der Markt bereits wieder stabil?

Hapag Lloyd konnte in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge vorweisen und gerade die Containerreedereien profitierten von der Corona-Krise. Jedoch folgte ein signifikanter Einbruch, welcher sich auch in der Performance des Aktienkurses widerspiegelt. Zwischen dem 18. April und dem 18. Mai fiel das Papier um beachtliche 47,9 Prozent ab – hervorgerufen durch zwei Faktoren: Zum einen wurde eine großzügige Sonderdividende an die Aktionäre ausgegeben, was natürlich zu einem Abschlag beim Papier führte; zum anderen trübten sich die Aussichten nach den...