Hapag-Lloyd Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Hapag-Lloyd deutlich zum Negativen verändert. Dies ergibt sich aus der Auswertung sozialer Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Da negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Hapag-Lloyd daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt die Dividendenrendite von Hapag-Lloyd bei 48,35 Prozent, was 42,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Marine" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund gilt die Aktie derzeit als lukratives Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hapag-Lloyd besonders positiv diskutiert, und an neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen vor allem negative Kommunikation zu beobachten war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen der Anleger herauskristallisiert. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hapag-Lloyd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 165,62 EUR lag. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 129,7 EUR, was einem Unterschied von -21,69 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hapag-Lloyd daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.