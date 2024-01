Hapag-Lloyd Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

In den letzten vier Wochen konnte bei Hapag-Lloyd eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dessen erhält Hapag-Lloyd in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hapag-Lloyd liegt derzeit bei 52,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,07 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt bekommt Hapag-Lloyd in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,06 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 7,09 Prozent gestiegen, was für Hapag-Lloyd eine Underperformance von -6,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit 4,78 Prozent unter dem Durchschnittswert von 5,84 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Hapag-Lloyd in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Hapag-Lloyd in den sozialen Medien zeigen eine deutliche Tendenz zu positiven Meinungen in den letzten beiden Wochen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Hapag-Lloyd bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.