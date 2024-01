Hapag-Lloyd Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen war in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Hapag-Lloyd zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Tendenzen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hapag-Lloyd wurde in diesem Zeitraum unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd mit einem Wert von 4,01 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Marine"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 25,37, womit sich ein Abstand von 84 Prozent errechnet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hapag-Lloyd auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 51,72 % aus, was 45,51 Prozentpunkte mehr ist als der im Mittel übliche Wert von 6,21 % in der Branche "Marine". Dieser mögliche Mehrgewinn führt zur Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hapag-Lloyd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 184,99 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 152,9 EUR liegt, was einem Unterschied von -17,35 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 126,71 EUR, was einem Anstieg von +20,67 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt führt die einfache Charttechnik zu einer "Neutral"-Bewertung für die Hapag-Lloyd-Aktie.