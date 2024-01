Hapag-Lloyd Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hapag-Lloyd in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsrückgang bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über Hapag-Lloyd in den sozialen Medien war jedoch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Hapag-Lloyd bei einem Niveau von 32,95 als "Neutral" eingestuft. Die RSI25, die sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 35,41 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hapag-Lloyd-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 184,99 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs lediglich bei 152,9 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -17,35 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 126,71 EUR, was einem Anstieg von +20,67 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Hapag-Lloyd mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,01 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,37 in der "Marine"-Branche, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft.