Hapag-Lloyd Aktie: Lieber beobachten als handeln

Hapag-Lloyd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche eine Underperformance von -5,61 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,85 Prozent, und Hapag-Lloyd verzeichnete eine Unterperformance von 2,79 Prozent im Vergleich dazu. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Aus technischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd von 144,7 EUR, dass er mit -14,8 Prozent Entfernung vom GD200 (169,84 EUR) als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 137,02 EUR auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 60,31 zeigt an, dass die Hapag-Lloyd weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Hapag-Lloyd eine Dividendenrendite in Höhe von 51,72 % erzielt werden, was einem Mehrertrag von 45,73 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Marine-Branche entspricht. Damit ergibt sich eine Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.