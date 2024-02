Hapag-Lloyd Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Hapag-Lloyd wird derzeit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 163,46 EUR, während der Aktienkurs bei 133,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 143,32 EUR, was einer Abweichung von -6,99 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv in den letzten Tagen. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Hapag-Lloyd. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Hapag-Lloyd-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,66 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 61,81, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator herangezogen. Das KGV der Hapag-Lloyd liegt bei 3,57, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 21,1. Dies entspricht einer Unterbewertung um 83 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.