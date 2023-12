Hapag-Lloyd Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 5,58 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hapag-Lloyd in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -4,52 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,66 Prozent im letzten Jahr, wobei Hapag-Lloyd 3,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Hapag-Lloyd eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Hapag-Lloyd verläuft derzeit bei 192,46 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 147,5 EUR, was einen Abstand von -23,36 Prozent bedeutet und somit die Einstufung als "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 128,14 EUR, was einer Differenz von +15,11 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hapag-Lloyd eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hapag-Lloyd daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Marine"-Branche (KGV von 25,6) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 84 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Hapag-Lloyd damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.