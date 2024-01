Hapag-Lloyd Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,01 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 84 Prozent. Der Branchendurchschnitt im Bereich "Marine" beträgt derzeit 25, was Hapag-Lloyd als unterbewertet einstuft und daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hapag-Lloyd bei 1,06 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Marine"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,36 Prozent, wobei Hapag-Lloyd nur 6,3 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hapag-Lloyd diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dementsprechend erhält Hapag-Lloyd insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Hapag-Lloyd 40,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Hapag-Lloyd aufgrund des KGV, der Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.