Hapag-Lloyd-Aktie: Jetzt geht es rund!

Aktionärsversammlung bei Hapag-Lloyd! Die Gesellschaft für Logistik und Seefracht lädt zur Jahreshauptversammlung und wird für das vergangene Jahr noch einmal das gute Ergebnis zeigen können. Der Umsatz für das neue Jahr 2023 sowie die Gewinnentwicklung sollte dennoch gleichfalls Thema sein – denn zuletzt waren die Aktienmärkte wieder vorsichtiger geworden. Noch am Dienstag ging es für den Titel an den Märkten erneut um -0,6 % nach unten. Damit wird die Situation langsam kritischer. An vier Tagen hintereinander verlor die Aktie – und ist damit nach dem jüngsten Hoch wieder etwas auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Die Stimmung wird etwas weniger euphorisch

Die Stimmung rund um Hapag-Lloyd scheint jedenfalls wieder etwas weniger euphorisch zu sein. Der Titel hat in den vergangenen Wochen nach einem starken Jahresanfang...