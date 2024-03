Hapag-Lloyd Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Hapag-lloyd-RSI liegt bei 59,51, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 52,59 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" für Hapag-lloyd.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hapag-lloyd derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 160,32 EUR, während der Kurs der Aktie bei 124,2 EUR um -22,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 140,39 EUR um -11,53 Prozent unter dem Trend. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Hapag-lloyd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,88 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -45,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,26 Prozent hatte, liegt Hapag-lloyd um 48,14 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht kann die Hapag-lloyd-Aktie als "günstig" betrachtet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Marine" beträgt 22, was einer Differenz von 84 Prozent entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.