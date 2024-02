Hapag-Lloyd Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Hapag-Lloyd-Aktie befindet sich derzeit 3,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf 200-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie sich um 19,79 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine weniger volatile Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Hapag-Lloyd-Aktie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hapag-Lloyd in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch eine normale Diskussion, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Hapag-Lloyd-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Hapag-Lloyd bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.