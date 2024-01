Hapag-Lloyd Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Hapag-Lloyd-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 180,85 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 154,1 EUR weicht damit um -14,79 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 130,12 EUR liegt der letzte Schlusskurs darüber (+18,43 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hapag-Lloyd-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,85 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Hapag-Lloyd weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Hapag-Lloyd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,06 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 5,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 7,27 Prozent, wobei Hapag-Lloyd aktuell 6,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Hapag-Lloyd-Aktie die übliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.