Hapag-Lloyd Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Hapag-Lloyd in den letzten vier Wochen. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zur "Marine"-Branche erzielte Hapag-Lloyd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,55 Prozent, was einer Underperformance von -17,88 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 3,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Hapag-Lloyd erhält hingegen eine positive Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 51 liegt, was einer positiven Differenz von +45,1 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Hapag-Lloyd als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,33 liegt und somit 87 Prozent unter dem Branchen-KGV von 25,94 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit "Gut" bewertet.