Hapag-Lloyd Aktie: Grund zur Freude?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hapag-Lloyd liegt derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,01 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für Hapag-Lloyd liegt bei 40,7, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Hapag-Lloyd verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 51,72 Prozent, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,39 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Hapag-Lloyd diskutiert, wobei an fünf Tagen positivere Themen überwogen und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die aktuellen Diskussionen zeigen jedoch ein Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.