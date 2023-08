Hapag-Lloyd-Aktie: Gibt es Potenzial für neue Entwicklungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd, die renommierte deutsche Reederei, hat kürzlich den erfolgreichen Abschluss der vollständigen Übernahme des Terminalgeschäfts von SM SAAM einschließlich zugehöriger Logistikdienstleistungen bestätigt.

Die Akquisition wurde im Oktober 2022 ins Leben gerufen und erhielt zwischenzeitlich grünes Licht von allen relevanten Kartellbehörden, wie Hapag-Lloyd mitteilte.

Im Einzelnen beinhaltet diese Transaktion Anteile an Terminals hauptsächlich in Südamerika. Darunter sind Standorte wie Iquique, Antofagasta, San Antonio, San Vicente und Corral in Chile; Buenavista in Kolumbien; Guayaquil in Ecuador sowie Caldera in Costa Rica. Ergänzend dazu kommen zwei Beteiligungen aus den USA und Mexiko.

Terminalgeschäft: Hapag-Lloyd sieht Potential

Der Deal stellt für Hapag-Lloyd eine attraktive Möglichkeit dar, das Kerngeschäft...