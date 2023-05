- Hapag-Lloyd-Aktie: Geringer Trost in schwacher Lage

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hapag-Lloyd-Aktie erlitt in den letzten Wochen deutliche Verluste, die zum Teil auf Mega-Dividende zurückzuführen waren. Der Aktienkurs sank am 4. Mai um mehr als 70 Euro und verlor fast zehn Euro an Wert über 63 Euro hinaus. Die mauen Aussichten für dieses Jahr machten den Käufern nach einem starken Höhenflug der Aktie zur Mitte des Monats April wenig Hoffnung auf eine weitere Steigerung.

Die Rekorddividende konnte das Schlimmste nicht verhindern, denn viele Anleger sitzen nun auf Verlusten, wenn sie ihre Aktien bei Kursen von über 256,6 Euro gekauft haben. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass sich die Lage bald stabilisiert.

Den Betriebsgewinn betreffend hat Deutschlands größte Reederei im ersten Quartal einen Einbruch von mehr als 60 Prozent zu verzeichnen gehabt – niedrigere Frachtraten und gesunkene Transportvolumina...