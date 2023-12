Hapag-Lloyd Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Hapag-Lloyd Aktie führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass das Unternehmen vermehrt diskutiert wird. Insgesamt erhält Hapag-Lloyd daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Hapag-Lloyd Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche eine Underperformance von -17,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hapag-Lloyd Aktie bei 195,64 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 135,8 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 130,29 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hapag-Lloyd Aktie derzeit mit einem Wert von 17,79 überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 40, was auf eine neutrale Betrachtung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einstufung des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Stimmung in den sozialen Medien positiv ist, während die Performance der Aktie im Branchen- und Sektorvergleich unterdurchschnittlich ist. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung, während der RSI eine positive Einschätzung liefert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.