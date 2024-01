Hapag-Lloyd Aktie: Füße still halten!

Hapag-lloyd: Aktienanalyse zeigt unterbewertete Aktie

Die Analyse des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt, dass Hapag-lloyd mit einem aktuellen Wert von 4,01 unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 liegt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hapag-lloyd in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt auch eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass Hapag-lloyd weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt die Aktie eine Rendite von 51,72 Prozent, was über dem Mittelwert von 7,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hapag-lloyd eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Alles in allem zeigt die Aktienanalyse, dass Hapag-lloyd derzeit unterbewertet ist, jedoch mit neutralen Ratings in anderen Bereichen.