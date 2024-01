Hapag-Lloyd-Aktie: Eine nur kleine Korrektur?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat am Freitag noch ein Minus von -2 % hinnehmen müssen. Ist dies nur eine kleine oder doch schon eine bemerkenswerte Korrektur? Formal passiert wenig. Die Aktie hat innerhalb von fünf Tagen zwar -8 % abgegeben. An den Einschätzungen jedoch ändert sich recht wenig. Die Reederei ist noch bei einem Kursniveau von 156 deutlich über dem, was Analysten von der Aktie erwarten.