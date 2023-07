Hapag Lloyd-Aktie: Eine Meinungsverschiedenheit wird deutlich

Analysten spielen eine entscheidende Rolle bei der Kursentwicklung von Aktien, und dies ist besonders sichtbar bei den Papieren von Hapag-Lloyd. Die Aktie war Anfang des Monats auf einem starken Aufwärtstrend, erreichte bis zum 18. Juli ein Hoch von 232 Euro, aber erlebte danach einen starken Rückgang. Der Tiefpunkt wurde bei etwa 204 Euro erreicht; die Aktie hat inzwischen wieder etwas an Wert gewonnen. Dieser Trendwechsel kann zweifellos auf eine verheerende Bewertung am 19.Juli durch eine US-Bank zurückgeführt werden.

Desaströses Kursziel seitens JPMorgan

Samuel Bland, Analyst bei JPMorgan, löste diesen Umschwung aus: Er hatte seine Einschätzung für Hapag-Lloyd am vergangenen Mittwoch bekräftigt und hielt an seinem “Underweight”-Rating mit einem Kursziel von nur 88 Euro fest. Bland untersuchte in einer Branchenstudie die...