Hapag-Lloyd-Aktie: Bisher unerreichbare Ergebnisse überraschen die Investoren

Hapag-Lloyd erreicht Meilenstein in Wilhelmshaven: Die deutsche Reederei teilte kürzlich mit, dass sie erstmals mit einem eigenen Schiff den Hafen von Wilhelmshaven angelaufen hat. Das Containerschiff “Al Zubara” mit einer Kapazität von rund 20.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) legte vor einigen Tagen am Containerterminal Wilhelmshaven (CTW) an.

Zum Hintergrund: Der CTW wird gegenwärtig intensiv ausgebaut. Dabei sollen die acht vorhandenen Containerbrücken um elf Meter erhöht werden, um Schiffe mit einer Ladekapazität von bis zu 24.000 TEU optimal abfertigen zu können. Darüber hinaus ist der Einbau zweier zusätzlicher Brücken geplant und auch die Automatisierung des Standorts macht laut Angaben von Hapag-Lloyd Fortschritte.

Wilhelmshaven: Hapag-Lloyd unterstreicht Bedeutung eines zweiten „Gateways nach Deutschland“

