Hapag-Lloyd-Aktie: Besorgniserregende Prognose in Sicht!

In den letzten Tagen hat Hapag-Lloyd an der Börse etwas stärker performt, obwohl die Aktie in den vorherigen zwei Wochen korrigierte. Am 2. August setzte sich diese Korrektur mit einem weiteren Abschlag fort.

Hapag-Lloyd: Steht ein Schaden bevor – oder nicht?

Am 10. August wird Hapag-Lloyd seine Quartalszahlen präsentieren und diese dürften voraussichtlich die Marktstimmung beeinflussen. Im Mai hatte das Unternehmen bereits einen erheblichen Wertverlust erlitten – eine Folge einer wirtschaftlichen Neubewertung seiner Zukunftsaussichten -, was auch im Chartbild sichtbar ist.

Seitdem verzeichnete die Aktie eine deutliche Aufwärtstendenz, ohne dass sich bisher ein klarer Wendepunkt abzeichnen würde. Es bleibt spannend zu beobachten, wie Analysten auf die neuen Zahlen reagieren werden, da sie generell pessimistischer eingestellt...