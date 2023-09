Hapag-Lloyd Aktie: Aufwärtstrend im Test - Quartalszahlen stehen bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Aktie befindet sich aktuell in einem Aufwärtstrend, jedoch könnte es in nächster Zeit zu einer Konsolidierung kommen. Der Widerstand liegt bei 130,20 EUR und sollte überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen. Sollte der Widerstand nicht durchbrochen werden, könnte die Hapag-Lloyd Aktie in einen Abwärtstrend übergehen.

Die bevorstehende Quartalsbilanz von Hapag-Lloyd verspricht Spannung für Aktionäre. Die Schätzungen deuten auf einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hin. Analysten sind aufgrund dieser Prognosen eher pessimistisch eingestellt. Langfristig wird jedoch ein positiver Gewinn erwartet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und ob diese die Erwartungen erfüllen können. Aktionäre sollten die weitere Entwicklung der Hapag-Lloyd Aktie...