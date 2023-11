Hapag-Lloyd Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Hapag-Lloyd-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen positiven Unterschied von +45,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 207,34 EUR für den Schlusskurs der Hapag-Lloyd-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 116,1 EUR, was einem Unterschied von -44,01 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den jeweiligen Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Kommunikation der Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen neutral gegenüber Hapag-Lloyd eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hapag-Lloyd daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Hapag-Lloyd zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Hapag-Lloyd zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt erhält die Hapag-Lloyd-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung und des langfristigen Stimmungsbildes.