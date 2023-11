Hapag-LLoyd: Das ist jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Wochen Schlagzeilen geschrieben. Am Montag ist der Wert “nur” um -0,7 % gerutscht. Das sind verträgliche Dimensionen. In den vergangenen fünf Tagen ging es für die Aktie um gut 5 % aufwärts. Das ist vergleichsweise viel gewesen, da Hapag-Lloyd durchaus schwierige Phasen an den Märkten durchlebte. Warum eigentlich? Diese Frage dürften sich wirtschaftlich orientiere Investoren und Analysten stellen.

Hapag-Lloyd: Gute Zahlen!

Das Unternehmen kann im laufenden Jahr mit guten Zahlen rechnen. Das KGV wird bei ca. 7,7 liegen. Dies ist in dieser Branche zumindest nicht teuer, im historischen Vergleich sogar günstig. Des Pudels Kern: Wegen der fehlenden konjunkturellen Impulse geht es im kommenden Jahr abwärts. Der Gewinn wird den bisherigen Annahmen nach deutlich schrumpfen, das KGV liegt dann bei...