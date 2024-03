Haoxiangni Health Food Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Haoxiangni Health Food hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor eine Überrendite von 3,83 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -23,51 Prozent, wobei Haoxiangni Health Food aktuell 3,68 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Haoxiangni Health Food eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt bei 36,36 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und bestätigt somit die neutrale Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Haoxiangni Health Food wird als positiv bewertet, basierend auf Kommentaren und Themen in sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Haoxiangni Health Food mit 6,17 CNH sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage. Dadurch wird die Aktie kurzfristig und langfristig als "Schlecht" eingestuft.