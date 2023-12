Haoxiangni Health Food Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum hinweg kann der RSI bestimmt werden. Für die Haoxiangni Health Food-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 83, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 70,31 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Haoxiangni Health Food-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Haoxiangni Health Food-Aktie mit 3,2 Prozent um mehr als 12 Prozent darüber liegt. Auch im Branchenvergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 12,4 Prozent die mittlere Rendite von -9,2 Prozent deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 7,62 CNH auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,87 Prozent) wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (8,01 CNH) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch, dass der letzte Schlusskurs (8,31 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen in die positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Haoxiangni Health Food-Aktie, mit einem "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI und der einfachen Charttechnik, und einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich und im Anleger-Sentiment.